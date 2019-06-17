Каждый пятый россиянин работает на пенсии

22:18, 17 июня 2019, ПАИ

Каждый пятый россиянин работает и после выхода на пенсию. Это следует из доклада Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, пишет Росбалт.

По данным на 1 января 2019 года, в России проживают 43,8 млн пенсионеров, из них 9,6 млн работают. Их доля в учете Пенсионного фонда РФ (ПФР) составляла 20,4% (в 2018-м — 21,1%).

Ранее аудитор Счетной палаты РФ (СП) Светлана Орлова отмечала, что «средний» пенсионер может потратить в сутки только 200 рублей, в расчете за основу была взята средняя пенсия — 14 тыс. рублей в месяц. После вычета из этой суммы всех обязательных трат (коммунальные платежи, лекарства, средства гигиены), остается около 6 тыс. рублей на месц. Покупка одежды или обуви не учитывается.