Получивший 250 тысяч рублей через онлайн-банк знакомого пскович осуждён условно

22:43, 17 июня 2019, ПАИ

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31–летнего жителя города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что в середине ноября 2018 года, пскович, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в принадлежащей его знакомому квартире, имея доступ к банковской карте знакомого, на основании сложившихся между ними доверительных отношений, решил проверить баланс денежных средств, находящихся на банковском счете. Для этого подсудимый, используя банковскую карту потерпевшего, ноутбук и мобильный телефон, вошел в сеть Интернет, где перешел в приложение «Сбербанк Онлайн», тем самым получив доступ расчетному счету, открытого на имя потерпевшего.

В ходе просмотра личного кабинета в приложении «Сбербанк Онлайн» злоумышленник, увидел информацию, отображенную в виде предложения, о том, что на имя потерпевшего имеется возможность оформления кредита на общую сумму 250 000 рублей.

Далее, виновный, реализуя свой преступный умысел, в личном кабинете в приложении «Сбербанк России», подтвердил информацию о получении желаемой суммы в размере 250 000 рублей с процентной ставкой 19,9%. Выполнив все действия, необходимые для оформления кредита, заведомо зная о том, что выплаты по кредиту производиться им не будут, заключил с ПАО «Сбербанк России» кредитный договор, в результате на расчетный счет потерпевшего были зачислены денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Затем злоумышленник обналичил денежные средства, обратил их в личную собственность и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым, потерпевшему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.