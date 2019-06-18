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Общество

Мобильный интернет появится в самых труднодоступных районах России

Мобильный интернет появится в самых труднодоступных районах России. Как сообщает газета «Известия», это произойдет, если государство передаст операторам частотный диапазон 694–790 МГц.

Союз операторов мобильной связи LTE разрабатывает «дорожную карту», которой предусмотрена эта инициатива. Доступ в интернет должен появиться на непокрытых сетью участках дорог, в полях, в коттеджных и дачных поселках. 

Без использования частот 700 МГц покрыть интернетом на приемлемой скорости большие пространства за пределами крупных городов не получится, отмечается в документе. При этом сначала из диапазона необходимо вывести телевещание. 

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