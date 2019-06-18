Пскович завоевал победу на инклюзивном фестивале канис-терапии в Петербурге

09:07, 18 июня 2019, ПАИ

Участник проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове» Максим Полетаев стал победителем на инклюзивном фестивале канис-терапии «Свет белых ночей». Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель псковской секции социально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» Елена Балыкова.

Фестиваль сценической и трюковой дрессировки собак состоялся 15 июня в Санкт-Петербурге. Он объединил волонтеров и артистов разного возраста с особыми потребностями, которые работают с собаками.

Для Максима Полетаева это было третье выездное выступление в категории «танцы с собаками». Вместе с бордер-колли Галактикой он представил сценический номер «Синева». Второе место также досталось участнице из Пскова - Елене Алёшиной, которая выступала с бордер-колли Чифом.

Завершился фестиваль мастер-классом по шотландским танцам, в котором приняли участие все присутствующие.