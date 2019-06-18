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Общество

Дефицит IT-специалистов грозит России

Дефицит квалифицированных IT-специалистов грозит России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на докладе НИУ ВШЭ «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение».

Из вузов ежегодно выходят порядка 25 тысяч IT-специалистов, однако только 15% из них готовы к немедленному трудоустройству. Не хватает также и преподавателей, способных обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий.

По данным экспертов, будут востребованы такие профессии, как архитектор интернета вещей, инженер по безопасности данных и IT-юрист. Также возрастет спрос на консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров. 

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