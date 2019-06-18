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Общество

Специалисты Роскачества составили список лучших смартфонов этого года

Специалисты Роскачества составили список лучших смартфонов этого года, сообщается на сайте ведомства. Исследование проводилось совместно со специалистами из ICRT (International Consumer Research and Testing). Испытания смартфонов содержали 231 параметр. Каждый аппарат эксперты исследовали с момента распаковывания заводской коробки: как его включить, куда вставить SIM-карту, как быстро он заряжается.

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В топ вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

В Роскачестве подчеркивают, что нередко рейтинги смартфонов различаются на долю сотых, но один из них может находиться в топе, а другой – отставать от топовых моделей на 30 позиций. «Рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших. У каждого смартфона есть сильные и слабые стороны: новый не значит лучший, дорогой не значит качественный. В каталоге находится более 300 моделей, и, возможно, та, что по соотношению цены и качества подходит именно вам, расположилась не в топе, а в середине рейтинга», - отметил в Роскачестве.

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