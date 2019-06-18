Псковский зооприют «Лесопилка» ищет подсобных работников и волонтёров

09:52, 18 июня 2019, ПАИ

Псковский зооприют «Лесопилка» срочно ищет подсобных работников. Как сообщила Псковскому агентству информации руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова, это связано с периодом отпусков сотрудников приюта. Однако возможно постоянное место работы и после отпускного периода.

Требования к сотруднику:

- любовь к животным разного плана (кошки, собаки, поросята, птица)

- небрезгливость

- физически сильный человек

- многофункциональность: работа разного характера от уборки и кормежки до проведения экскурсий и ветеринарных мероприятий

- аккуратность, пунктуальность.

- отсутствие вредных привычек (зоозащитники просят не приводить для перевоспитания родственников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины).

График работы: с 9:30 до 19:30 два через два. Заработная плата - 600 рублей в день, постоянному сотруднику – 700/800 рублей. Обращаться можно по телефону: 89113623125.

«Мы - дружная, веселая команда, но работа тяжелая и очень ответственная», - заметила Вера Короткова.

Кроме того, в летний период «Лесопилка» ждет волонтеров - старшеклассников и студентов. «Если вы не знаете, как провести с пользой недельку-другую, как научить вашего ребенка быть ответственным и аккуратным - приходите в приют «Лесопилка» в качестве сотрудника-волонтера или приводите своего сына/дочь», - обратилась руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова. Приют готов предоставить место для отработки летней практики с последующим письмом директору учебного учреждения.