0
11:00
Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
10:30
Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше
10:24
Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live
09:58
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
09:26
«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
09:00
Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь
21:36
Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова
Еще новости
Общество

Новые ясли на 80 мест появятся в детсаду № 25 в Пскове

Пристройку яслей на 80 мест к зданию детского сада № 25 на Рижском проспекте, 56б в Пскове планируется возвести до 1 декабря 2020 года. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 66 млн 764 тыс. 234 рубля.

Источник финансирования - средства федерального бюджета, предусмотренные в бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Проведение аукциона запланировано на 8 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
18 июня 2019
Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше
18 июня 2019
Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше
Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live
18 июня 2019
Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
18 июня 2019
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
18 июня 2019
«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь
18 июня 2019
Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь
Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова
17 июня 2019
Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России
17 июня 2019
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России

Идет загрузка...