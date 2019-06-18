Новые ясли на 80 мест появятся в детсаду № 25 в Пскове

10:22, 18 июня 2019, ПАИ

Пристройку яслей на 80 мест к зданию детского сада № 25 на Рижском проспекте, 56б в Пскове планируется возвести до 1 декабря 2020 года. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 66 млн 764 тыс. 234 рубля.

Источник финансирования - средства федерального бюджета, предусмотренные в бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Проведение аукциона запланировано на 8 июля.