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Общество

Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых

Фото: Дарья Хваткова

Эксперты сервиса по поиску билетов Aviasales составили рейтинг самых дешёвых билетов на лето 2019 года. В список самых дешёвых авиабилетов по России вошёл рейс «Москва — Псков».

Стоимость билетов из Москвы в Псков и обратно составляет 1 тысячу 776 рублей. Аналогичная цена на рейсы туда — обратно «Волгоград — Ростов-на-Дону» и «Калуга — Ростов-на-Дону». Ещё дешевле обойдётся перелёт из Москвы в Калугу и обратно —  в 1 тысячу 284 рубля.

В число самых дешевых авиабилетов на перелет в обе стороны за границу вошли «Астрахань — Атырау» — 4 тысячи 116 рублей, «Астрахань — Баку» — 4 тысячи 188 рублей, «Санкт-Петербург — Минск» — 4 тысячи 414 рублей, «Москва — Ираклион» — 4 тысячи 500 рублей.

С 10 июня самолёт по маршруту «Москва – Псков – Москва» авиакомпании «Азимут» летает трижды в неделю -  по понедельникам, средам и пятницам. В октябре 2018 года, после годового перерыва, авиасообщение между Псковом и Москвой было восстановлено благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

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