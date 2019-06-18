Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше

10:30, 18 июня 2019, ПАИ

Автомобильные дороги в Псковской области стали лучше, заявил блогер Дмитрий Носорев-Шилов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 18 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В Псковской области не самые плохие дороги в стране. Дороги точно стали лучше, чем два года назад, но, конечно, проблем еще много», – отметил спикер.

Блогер Павел Прокофьев рассказал, что вместе с коллегами и журналистами они проедут на автомобилях по 11 регионам «Серебряного ожерелья России» и расскажут об их туристической инфраструктуре. «Свои путешествия мы начали еще в марте, сейчас у нас третья экспедиция», – отметил он. Павел Прокофьев уточнил, что в рамках третьего путешествия они посетят Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а летом и осенью отправятся в другие регионы.

Дмитрий Носорев-Шилов сообщил, что они многое уже увидели – большую часть Пскова, Михайловское, Тригорское, Себеж, Печоры, а в Великих Луках посетили 24-ю Международную встречу воздухоплавателей. По его мнению, из праздника воздухоплавания можно сделать «настоящее событие» – поставить фотозоны, продавать сувениры с шарами. «В стране ведь не так много таких мероприятий», – заметил он.

«Мы уже целую неделю в Псковской области. Как минимум, неделю в регионе надо пробыть – здесь так много всего, что хочется рассмотреть», – добавил блогер.

Павел Прокофьев сказал, что в экспедиции участвуют стримеры, фотоблогеры, текстовые блогеры. «Поэтому стараемся «распылить» информацию по максимуму», – отметил он.

Участники экспедиции, как и ведущие телешоу «Орел и Решка», оставляют мини-клады с инструкцией о том, как получить приз в салонах одного из мобильных операторов.