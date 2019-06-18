Высокую культуру вождения псковских водителей отметили блогеры

10:48, 18 июня 2019, ПАИ

Высокую культуру вождения псковских водителей отметил участник блог-тура Дмитрий Носорев-Шилов. Об этом с пресс-конференции 18 июня передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В Пскове каждый может найти для себя что-то интересное. Здесь есть и историческая, и религиозная, и туристическая составляющая», - заявил Дмитрий Носорев-Шилов. Он отметил, что за последнее время в Пскове стало ещё уютнее: «Здесь ощущение умиротворения наступает, и вообще, у вас потрясающие закаты».

Другой представитель блог-тура Павел Прокофьев сообщил, что был в Пскове последний раз четыре года назад. По его словам, за это время Псков заметно изменился. «Приехать в Псков на пару дней погулять, выдохнуть - прям отлично», - отметил он.

Павел Прокофьев сообщил, что их стримы смотрят люди во Владивостоке и благодарят за то, что им показывают, например, Пушкинские Горы, до которых им трудно добраться. Дмитрий Носорев-Шилов отметил, что по их следам в Калининградскую область уже отправились две группы ребят. Блогеры также рассчитывают, что и в Псков потянутся люди, вдохновленные их опытом. Блогеры также сообщили, что понаблюдать за их передвижениями можно на сайте ЗДЕСЬ.