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Общество

Высокую культуру вождения псковских водителей отметили блогеры

Высокую культуру вождения псковских водителей отметил участник блог-тура Дмитрий Носорев-Шилов. Об этом с пресс-конференции 18 июня передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В Пскове каждый может найти для себя что-то интересное. Здесь есть и историческая, и религиозная, и туристическая составляющая», - заявил Дмитрий Носорев-Шилов. Он отметил, что за последнее время в Пскове стало ещё уютнее: «Здесь ощущение умиротворения наступает, и вообще, у вас потрясающие закаты». 

Другой представитель блог-тура Павел Прокофьев сообщил, что был в Пскове последний раз четыре года назад. По его словам, за это время Псков заметно изменился. «Приехать в Псков на пару дней погулять, выдохнуть - прям отлично», - отметил он.

Павел Прокофьев сообщил, что их стримы смотрят люди во Владивостоке и благодарят за то, что им показывают, например, Пушкинские Горы, до которых им трудно добраться. Дмитрий Носорев-Шилов отметил, что по их следам в Калининградскую область уже отправились две группы ребят. Блогеры также рассчитывают, что и в Псков потянутся люди, вдохновленные их опытом. Блогеры также сообщили, что понаблюдать за их передвижениями можно на сайте ЗДЕСЬ.

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