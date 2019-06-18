0
14:00
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
12:06
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
09:58
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
16:01
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
13:47
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
12:13
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
11:21
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
Еще новости
Происшествия

Семерых нарушителей задержали при попытке перейти госграницу в Псковской области

Семерых выходцев из стран Юго-Восточной Азии, которые попытались незаконно перейти государственную границу, задержали в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Пограничного управления.

Инцидент произошел в Лавровской волости Печорского района в 500 метрах от линии государственной границы. Иностранцев сопровождал 24-летний местный житель. Их задержали в рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон – 2019» сотрудники регионального Пограничного управления в тесном взаимодействии с представителями Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики.

Точное местоположение нарушителей удалось установить с помощью технических средств охраны границы. Их задержали в административном порядке на 48 часов. Сейчас проводятся административно-процессуальные действия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
18 июня 2019
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
18 июня 2019
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
18 июня 2019
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
14 июня 2019
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
13 июня 2019
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
11 июня 2019
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области

Идет загрузка...