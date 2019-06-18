Семерых нарушителей задержали при попытке перейти госграницу в Псковской области

11:23, 18 июня 2019, ПАИ

Семерых выходцев из стран Юго-Восточной Азии, которые попытались незаконно перейти государственную границу, задержали в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Пограничного управления.

Инцидент произошел в Лавровской волости Печорского района в 500 метрах от линии государственной границы. Иностранцев сопровождал 24-летний местный житель. Их задержали в рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон – 2019» сотрудники регионального Пограничного управления в тесном взаимодействии с представителями Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики.

Точное местоположение нарушителей удалось установить с помощью технических средств охраны границы. Их задержали в административном порядке на 48 часов. Сейчас проводятся административно-процессуальные действия.