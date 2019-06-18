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Сквер Псковских десантников в Бежаницах благоустроят до 20 сентября

Сквер Псковских десантников в Бежаницах благоустроят до 20 сентября. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 644 тыс. 707 рублей. Источник финансирования - средства бюджета муниципального образования в виде субсидий из федеральной и областной казны.

Техническое задание предусматривает валку деревьев, разборку существующего ботового камня и устройство нового; разборку покрытий из брусчатки и устройство новых покрытий; устройство дренажа; демонтаж железобетонной водопропускной трубы с устройством новой; установку ограждения и малых архитектурных форм.

Проведение аукциона запланировано на 1 июля.

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