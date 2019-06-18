Очевидцев ДТП с участием «Лады» и «ГАЗа» ищут в Пскове

11:43, 18 июня 2019, ПАИ

В Пскове разыскиваются свидетели дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 4 июня в 10:20. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла у дома №36 на улице Юбилейной. Столкнулись два автомобиля: «Лада-211540» и «ГАЗ-3309». Авария оформлена как дорожно-транспортное происшествие с техническими повреждениями.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем ДТП или владеет какой-либо информацией о данной аварии, обратиться по телефонам (8112) 29-25-83 или 02.