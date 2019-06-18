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Общество

Бесплатную экскурсию по Пскову организует городской молодёжный центр

8 июля, ко Дню семьи, любви и верности, городской молодёжный центр организует бесплатную экскурсию по Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

Экскурсию планируется посвятить быту, культуре и традициям семьи в средневековом Пскове. Участники экскурсии смогут узнать, как воспитывались псковские дети, с какого возраста они становились трудоспособными, на каких условиях создавались браки, как строились отношения между родителями и детьми, а также родителей между собой.

Экскурсию проведёт руководитель духовно-нравственного направления Молодёжного центра, член Союза Краеведов России Андрей Таскаев.

Встреча групп состоится на площади Ленина около областного Центра семьи 8 июля в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.

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