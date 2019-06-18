Хор из Монреаля даст совместный концерт с Псковским симфоническим оркестром

12:00, 18 июня 2019, ПАИ

8 августа в 19:00 на сцене большого зала Псковской областной филармонии состоится совместное выступление Монреальского классического хора с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии по управлением дирижёра Николая Хондзинского. Как собщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, хор исполнит «Реквием» русского композитора Осипа Козловского (1757 - 1831) и «Три русские песни» Сергея Рахманинова (1873 – 1943).

Монреальский классический хор основан в Канаде в 1989 году. В состав хора входят 85 опытных хористов; ансамбль выступает несколько раз в год. Хором и его оркестром дирижирует заслуженный деятель искусств провинции Квебек Луи Лавигёр.

По случаю своего 30-летия в этом году Монреальский классический хор организовал серию социальных и музыкальных событий, в том числе и большой проект с несколькими концертами в разных городах России.

«Монреальский классический хор всегда отличало особое отношение к произведениям русских композиторов, о чём свидетельствует ряд концертных программ в течение всех 30 лет существования этого музыкального коллектива. За эти годы были исполнены литургии, несколько опер русских композиторов в концертной версии. Даже на самом первом концерте ансамбля в 1989 году прозвучала в концертной версии опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов», - отметили в дирекции.

Помимо выступления в Пскове Монреальский классический хор в августе этого года планирует дать концерты в Москве и Ярославле. По мнению руководителей хора, эти выступления продемонстрируют российской общественности тот факт, что малоизвестные произведения музыкального наследия нашей страны ищут и ценят за ее пределами, а сотрудничество между хором и русскими оркестрами и солистами подчеркнут объединяющий и международный характер классической музыки.

Солисты – Екатерина Кудрявцева, сопрано; Анна Холмовская, меццо-сопрано; Константин Степанов, тенор; Алексей Комаров, баритон. Для зрителей старше шести лет.