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Общество

Изымать землю за нарушение пожарной безопасности предложили в России

В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности. Соответствующие изменения в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «О пожарной безопасности» предлагает внести Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

Согласно вносимым изменениям, изъятые земельные участки будут проданы на публичных торгах. Деньги, вырученные от продажи участка, будут переданы бывшему собственнику.

В документе отмечается, что земельный участок может быть изъят у собственника в судебном порядке в случае, если он используется с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений. При этом отмечается, что к таким земельным участкам не относятся участки, которые являются предметом ипотеки, а также земельные участки, в отношении собственника которого суд возбудил дело о банкротстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проработать механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

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