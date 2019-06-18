Изымать землю за нарушение пожарной безопасности предложили в России
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности. Соответствующие изменения в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «О пожарной безопасности» предлагает внести Минэкономразвития, сообщает ТАСС.
Согласно вносимым изменениям, изъятые земельные участки будут проданы на публичных торгах. Деньги, вырученные от продажи участка, будут переданы бывшему собственнику.
В документе отмечается, что земельный участок может быть изъят у собственника в судебном порядке в случае, если он используется с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений. При этом отмечается, что к таким земельным участкам не относятся участки, которые являются предметом ипотеки, а также земельные участки, в отношении собственника которого суд возбудил дело о банкротстве.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проработать механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.