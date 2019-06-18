Квартирный махинатор из Петербурга опоил жертву в одной из деревень Псковской области

12:26, 18 июня 2019, ПАИ

Квартирный махинатор из Санкт-Петербурга опоил жертву в одной из деревень Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Злоумышленник подыскал потерпевшего, злоупотребляющего алкогольными напитками, отвёз его в частный дом в посёлке Чихачёво Бежацкого района Псковской области. Вошёл к нему в доверие и под обманным предлогом размена двухкомнатной квартиры на однокомнатную убедил написать расписку о получении денежного займа в размере 3,5 млн рублей. Расписка была необходима для заключения в последующем заведомо невыполнимого договора займа с залогом. При этом фактически эти денежные средства потерпевшему не передавались.

Затем мошенник доставил потерпевшего в нотариальную контору на улице Достоевского. Здесь алкоголик, ушедший к тому времени в запой, подписал договор займа с залогом, согласно которому залогом выступала его квартира. При этом 3,5 млн рублей потерпевший не получил.

По истечении срока договора займа с залогом злоумышленник обратился в Калининский районный суд Санкт-Петербурга с иском к потерпевшему о взыскании долга по договору займа и обращении взыскания на эту квартиру.

Суд исковые требования удовлетворил, однако завладеть квартирой не получилось, так как решение Калининского районного суда Санкт-Петербурга было отменено судом апелляционной инстанции, а договор займа признан не заключённым.

В результате суд признал мошенника виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.