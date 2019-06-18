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Организаторы Ганзейских дней в Пскове: Мы готовимся к беспрецедентно большому количеству гостей
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Организаторы Ганзейских дней в Пскове: Мы готовимся к беспрецедентно большому количеству гостей

 

89 делегаций прибудет в Псков Ганзейские дни Нового времени, которые пройдут с 27 по 30 июня 2019 года. Только в состав официальных делегаций входит порядка 1600 человек.

«Мы готовимся к беспрецедентно большому количеству гостей. Надо понимать, что в каждом городе, из которого едет делегация, наслышаны о Пскове, а помимо официальных гостей едут еще и творческие коллективы, мастера. Это десятки тысяч человек по самым скромным подсчетам», - рассказал в эфире ПАИ-Live информационный представитель администрации города Пскова по 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени и 9-м Русским Ганзейским дням в Пскове Артем Татаренко.

Он подчеркнул, что все вопросы с размещением гостей решаются в рабочем порядке. В Пскове отмечено повышение стоимости проживания в гостиницах, но для делегаций номера бронировали заранее. 

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