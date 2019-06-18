Исключить пищевой мак из перечня наркотиков предложила Татьяна Москалькова

12:45, 18 июня 2019, ПАИ

Исключить пищевой мак из перечня наркотиков предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Москальковой, за продажу пищевого мака «пострадало большое количество людей, которые не являются общественно опасными».

«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака», - добавила омбудсмен, отметив, что люди получают «очень высокие сроки наказания».

Татьяна Москалькова сообщила, что работа над изменениями в 228-й статье Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств) продолжается.

«Цель нашего проекта - либерализация и создание не только в уголовном кодексе, но и уголовно-процессуальном кодексе гарантий чистоты собирания доказательств по этой статье. Именно 228-я статья вызывает сегодня больше всего вопросов», - заявила омбудсмен.