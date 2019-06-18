В Пскове запретят проход с алкоголем на праздничные площадки Ганзы

12:39, 18 июня 2019, ПАИ

Попасть на территории концертных или выставочных площадок со своим алкоголем гости Ганзейских дней Нового времени в Пскове не смогут. Об этом в эфире ПАИ-Live заявил информационный представитель администрации города Пскова по Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове Артем Татаренко. Службы, отвечающие за безопасность участников праздника, изымут алкогольные напитки на подходе к праздничному пространству.

«Алкоголь будет продаваться на площадке. Просим с собой его не приносить. Вас просто не пустят. Все необходимое вы найдете на месте», - уточнил он.

Представители ганзейских городов будут вести торговлю в отведенных местах, угощать своими национальными блюдами. Будут и слабоалкогольные напитки.

«Специального регулирования цен не происходит. Но учитывая большое количество тех, кто будет торговать, конкуренция заставит снизить цены. Делегации едут ведь не заработать за один-два дня свою годовую выручку, они едут, чтобы презентовать себя и познакомить псковичей со своими традициями, своими продуктами», - рассказал Артем Татаренко.