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Происшествия

Подросток из Куньи может отправиться в тюрьму за удар ножом

До 10 лет лишения свободы грозит подростку из Куньи за причинение тяжкого вред здоровью несовершеннолетнему, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ноябре прошлого года в одном из гаражей в Кунье двое подростков поссорились. Одного из них не устраивал круг общения другого. Подвыпивший молодой человек, которого обсуждал приятель, не согласился с критикой и ударил оппонента складным ножом в область живота. Медики позднее констатировали, что у пострадавшего серьезно повреждены внутренние органы. 

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение (по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ) и направил уголовное дело в суд.

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