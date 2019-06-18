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Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Псковской области превысил 13 млрд рублей

ВТБ в Псковской области по итогам первого квартала 2019 года нарастил кредитный портфель объединенного бизнеса на 3%, до 13,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в регионе с начала года также вырос на 3% и достиг 10,9 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

В розничном сегменте кредитный портфель банка за первый квартал увеличился на 4%, до 7,6 млрд рублей. На ипотеку приходится 3,3 млрд рублей, на кредиты наличными — 3,6 млрд рублей, на автокредитование — 270 млн рублей. Портфель привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов вырос на 5% и составил 5,9 млрд рублей.

Общий объем займов, выданных ВТБ жителям Псковской области за первые три месяца 2019 года, составил более 926 млн рублей, что в 1,5 раза превышает результат за январь-март 2018 года. По итогам квартала банк выдал 1,2 тыс. кредитов наличными на сумму 642 млн рублей — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выдачи ипотеки выросли в 2,5 раза. Жители региона оформили 200 ипотечных кредитов на сумму 248 млн рублей.

Кредитный портфель предприятий малого и среднего бизнеса ВТБ в Псковской области с начала года увеличился до 5,5 млрд рублей. В его отраслевой структуре наибольший объем занимают предприятия машиностроения, жилищного и коммерческого строительства, а также транспорта и инфраструктуры.

Кредитный портфель в рамках программ государственной поддержки на отчетную дату составил 193,3 млн рублей.

«По итогам первого квартала мы отмечаем стабильный рост по всем направлениям объединенного бизнеса ВТБ. Жители Псковской области активно пользуются продуктами банка для решения своих финансовых задач. Мы также развиваем партнерские отношения с малым и средним бизнесом региона, наращивая показатели в этом сегменте», - прокоментировала управляющий ВТБ в Псковской области Наталия Чиркова.

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