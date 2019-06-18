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Культура

Минкульт организует в Пскове выставочные мероприятия к 800-летию со дня рождения Александра Невского

Министерство культуры РФ заказало услуги по организации и проведению в Пскове культурно-просветительских выставочных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского. Документация по проведению открытого конкурса в электронной форме опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 900 тыс. рублей, средства будут выделены из федерального бюджета.

Программа мероприятий должна включать в себя выставку, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского, одно диалоговое мероприятие по теме выставки с участием экспертов, выступление хорового коллектива; пресс-конференцию или пресс-подход.

Участниками станут руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры, в том числе из Пскова, Великого Новгорода и Калининграда; руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных организаций культуры, музеев и библиотек; официальные представители Фонда Андрея Первозванного, программы «Александр Невский», Императорского православного палестинского общества Русской православной церкви; специалисты в области историко-культурного наследия; руководители и специалисты региональных органов власти в сфере образования; преподаватели, студенты и аспиранты Псковского государственного университета.

Мероприятия необходимо организовать до 20 декабря 2019 года.

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