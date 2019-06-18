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Общество

Улицы Белорусскую и Красноармейскую благоустроят в Пыталово

Благоустройство общественных территорий по улицам Белорусской и Красноармейской, 52б запланированы в Пыталово. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 264 тыс. 897 рублей. Источник финансирования - бюджет Пыталовского района в виде субсидий из федерального и областного.

На улице Красноармейской подрядчику необходимо заменить бортовые камни, асфальтобетонное покрытие, установить защитные ограждения (бетонные полусферы) и автобусную остановку с павильоном, а на Белорусской – сделать пешеходные дорожки, посадить деревья.

Проведение аукциона намечено на 8 июля. Работы должны быть завершены в течение 60 дней с момента заключения контракта.

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