Двое великолучан ранили из обреза пенсионера и забрали у него деньги

14:37, 18 июня 2019, ПАИ

В Псковской области задержаны двое великолучан, которые проникли в частный дом к пенсионеру, и угрожая обрезом, похитили деньги и два мобильных телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл в ночь на 17 июня в деревне Костюжино Великолукского района. 24-летний молодой человек и его 29-летняя сожительница проникли в дом 70-летнего пенсионера. Угрожая хозяину обрезом двуствольного охотничьего ружья, они потребовали у него деньги. Однако пенсионер отказался выполнять требования преступников. Тогда они выстрелили в него из обреза, ранив пожилого человека.

После этого преступники похитили у пенсионера 30 тысяч рублей и два мобильных телефона, а затем потребовали пострадавшего отвезти их на его машине в соседнюю деревню Черенки. Там они скрылись.

Раненый пожилой человек сумел доехать до деревни Поречье к своей сестре, откуда вызвал «скорую помощь». Сотрудники полиции получили сообщение о произошедшем. Они «по горячим» следам задержали подозреваемых в разбое. На данный момент подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

В ходе обыска стражи порядка обнаружили у подозреваемых обрез, тротиловую шашку, патроны времен Великой Отечественной войны, несколько зарядов для авиабомб, банки с порохом. Полицейские также установили, что подозреваемые являются безработными и ранее судимыми. Кроме того, по сведениям правоохранительных органов один из напавших на пенсионера занимался незаконными раскопками.