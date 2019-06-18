Более трети семейных споров в судах касаются прав детей

15:27, 18 июня 2019, ПАИ

Более трети семейных споров в судах касаются прав детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление судьи Верховного суда России Игоря Юрьева, который выступил на XIV совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС в Сочи.

Спикер отметил, что в 2018 году российские суды рассмотрели более 1 млн 50 тысяч дел, вытекающих из семейных отношений. «Это 6,1% всех рассматриваемых судами России дел. Из всех семейных дел 29,8% (314 тыс.) составляют дела о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, 4,3% (46 тыс.) - о лишении родительских прав, 2,7% (29 тыс.) - споры, связанные с воспитанием детей», - приводит его слова издание.

По мнению Игоря Юрьева, традиционно семейные споры, особенно споры, связанные с защитой прав детей, представляют категорию наиболее сложных гражданских дел.