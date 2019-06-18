Закон о статусе паломников приняла Госдума

14:48, 18 июня 2019, ПАИ

Государственная дума РФ на пленарном заседании 18 июня приняла закон, который устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности, сообщает ТАСС.

Документ вводит понятия «паломник» и «паломническая деятельность». Для этих понятий предусматривается специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал. Согласно документу паломником является лицо, которое путешествует от 24 часов до 6 месяцев подряд или ночует не менее одного раза в стране временного пребывания с целью посещения мест религиозного почитания.

Паломническая деятельность организаций включает в себя размещение паломников, предоставление им питания, транспорта, сопровождающих. Согласно законопроекту, религиозным организациям предоставляется исключительное право осуществлять паломническую деятельность как на возмездной, так и безвозмездной основе.

Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания.