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Общество

Закон о статусе паломников приняла Госдума

Крыпецкий монастырь

Государственная дума РФ на пленарном заседании 18 июня приняла закон, который устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности, сообщает ТАСС.

Документ вводит понятия «паломник» и «паломническая деятельность». Для этих понятий предусматривается специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал. Согласно документу паломником является лицо, которое путешествует от 24 часов до 6 месяцев подряд или ночует не менее одного раза в стране временного пребывания с целью посещения мест религиозного почитания.

Паломническая деятельность организаций включает в себя размещение паломников, предоставление им питания, транспорта, сопровождающих. Согласно законопроекту, религиозным организациям предоставляется исключительное право осуществлять паломническую деятельность как на возмездной, так и безвозмездной основе.

Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания.

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