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Общество

Псковская область предложила несколько задач для участников конкурса «Лидер России»

Псковская область вошла в число партнёров платформы «Профессионалы 4.0» по вовлечению профессионалов в реализацию национальных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. На сайте проекта уже появились две задачи от Агентства инвестиционного развития Псковской области, а также задача от проектного офиса «Команда 2018».

Их воплощением в жизнь займутся эксперты из числа участников конкурса «Лидер России».

Агентство инвестиционного развития Псковской области разместило на платформе проекты по анализу лучших практик и подходов к оценке уровня капитализации территории, а также проект по коммерческому развитию платформы Агентства для покупателей и собственников земельных участков, предназначенных для предпринимательской деятельности.

«Регионы конкурируют за инвестиции: войти в шортлист крупного производителя, решившего расширить свое присутствие на рынке, привлечь внимание и поддержку федерального центра, создать среду самореализации творческой молодежи, верящей в свое будущее в родном регионе. Но стандартный набор инструментов и даже «лучшие практики» не всегда работают, так как являются продуктом одной среды, дисциплины, терминологии. В проекте «Профессионалы 4.0» мы увидели возможность привлечь к решению наших задач новый, незашоренный взгляд, при этом дать возможность критического анализа специалистам, доказавшим свой профессионализм и лидерские качества», — пояснил генеральный директор Агентства инвестиционного развития области Игорь Девятко.

Проектный офис «Команда 2018» привлекает специалистов для комплексного анализа работы проектных офисов и ресурсных центров по поддержке гражданских инициатив по всей России с целью сбора лучших практик и формирования стратегии развития проекта в Псковской области.

По словам советника губернатора и руководительницы проектного офиса «Команда 2018» Дарьи Яковлевой, в регионах постепенно развивается практика вовлечения общества в социальное проектирование и добровольчество.

«Каждый выбирает свой формат. У нас работает проектный офис, где идеи получают экспертную, волонтерскую или ресурсную поддержку. В других регионах — свои примеры. Чтобы повышать эффективность нашей работы, требуется изучение лучших практик, поэтому в качестве первого проекта на платформе «Профессионалы 4.0» мы разместили запрос на комплексный анализ и формирование предложений для нашего региона. По итогу, лучшие исполнители войдут в состав федеральных экспертов нашего проекта», — добавила она.

На сайте «Профессионалы 4.0» размещены краткосрочные проекты. Профессионал из любой точки России может взять на себя одну из задач, внести свой вклад в развитие проекта и усилить свои компетенции. Группа экспертов от заказчика и самой платформы «Профессионалы 4.0» поможет решить задачу максимально эффективно.

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