Более 35 тонн яблок без документов и маркировки уничтожили на полигоне в Псковской области

17:00, 18 июня 2019, ПАИ

Более 35 тонн яблок без документов и маркировки уничтожили на полигоне в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На полигоне в Себеже раздавили 32,9 тонн яблок неустановленного происхождения и 2,46 тонн яблок без фитосанитарного сертификата из Молдавии. Все уничтоженные фрукты незаконно ввезены на территорию Российской Федерации из Белоруссии в объезд фитосанитарных постов.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов вынесены постановления об административном правонарушении с назначением наказания в виде штрафа.