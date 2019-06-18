В Псковской области могут ввести денежную компенсацию двухразового питания обучающихся на дому детей-инвалидов

17:28, 18 июня 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания на 34-ой сессии рассмотрят инициативу об установлении денежной компенсации двухразового питания обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий пакет документов за подписью главы региона Михаила Ведерникова поступил в облсобрание, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Российское законодательство предусматривает обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных и государственных образовательных организациях. Однако федеральное законодательство не регламентирует денежную компенсацию на питание детей, которые обучаются на дому.

Согласно инициативе предполагается, что выплату денежной компенсации будут осуществлять образовательные организации. Необходимые деньги на компенсацию двухразового питания детей, обучающихся на дому, будут изысканы за счёт внутреннего источника финансирования в областном бюджете.

На данный момент в Псковской области по состоянию здоровья 583 ребёнка получают образование на дому. Из них 389 детей зачислены на обучение в муниципальные общеобразовательные организации, а 194 — в государственные образовательные организации региона.