Десантники из трёх стран уничтожили условный лагерь противника на учениях в Сербии

17:42, 18 июня 2019, ПАИ

Десантники из России, Сербии и Белоруссии отработали взаимодействие в рамках первого этапа учения «Славянское братство-2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, совместное международное учение проходит на полигоне Орешац в Республике Сербия.

По замыслу учения, десантники при огневой поддержке боевых машин десанта БМД-2 ВДВ России, БРДМ и специальных автомобилей Армии Сербии блокировали и уничтожили лагерь условных незаконных вооруженных формирований. Также участники учений выполнили боевые стрельбы из штатного оружия, стоящего на вооружении дружественных армий, уточнил заместитель руководителя российской делегации подполковник Игорь Спицын.

В данном этапе приняли участие более 100 военнослужащих и свыше 10 единиц военной техники. Всего в плановом совместном сербско-белорусско-российском учении в рамках международного военного сотрудничества задействованы порядка 600 военнослужащих, в том числе из Пскова.