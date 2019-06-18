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Культура

В Пскове обсудят значимые события из жизни ганзейских городов

В Пскове в библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева 20 июня в 13:00 состоится круглый стол «Слово русских людей нерушимо». Он приурочен к Ганзейским дням в Пскове и пройдёт в рамках мемориального проекта «Памяти поэта и воина И. Н. Григорьева».

Участники круглого стола обсудят важные и значимые исторические факты и события из жизни ганзейских городов, в том числе те, которые были отражены в творчестве писателей и поэтов, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

Кроме того, в рамках круглого стола будут выступления с докладами о средневековом Пскове. В них будет рассказываться о том, как и чем жил Псков в «ганзейские» времена.

Вход на мероприятие свободный. Оно проводится при поддержке управления культуры администрации Пскова.

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