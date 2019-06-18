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Почти 250 шахматистов выступают на международном шахматном фестивале «Псков-2019»

Фото Федерации шахмат Псковской области

Почти 250 шахматистов выступают на международном шахматном фестивале «Псков-2019». При этом 80% спортсменов – юные шахматисты, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области.

Фото Федерации шахмат Псковской области

Открытие фестиваля состоялось в актовом зале Псковского агротехнического колледжа. Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, который курирует спортивную сферу, от имени губернатора региона Михаила Ведерникова поздравил всех участников фестиваля, а также родителей, бабушек и дедушек, которые сопровождают юных шахматистов, с открытием увлекательного и интересного шахматного состязания. Он пожелал всем успехов и удачи.

Фото Федерации шахмат Псковской области

Сергей Дмитриев вручил 12-летнему юному шахматисту Пскова Алексею Захарову – участнику турнира этапа Кубка СЗФО – документы о присвоении и нагрудный знак первого спортивного разряда по виду спорта «шахматы».

Также участников фестиваля поздравил уполномоченный по правам человека в Псковской области, президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Фото Федерации шахмат Псковской области

Дмитрий Шахов и Сергей Дмитриев пообщались с организаторами и участниками соревнований, а также осмотрели условия, в которых проводятся соревнования, и стенды с экспозицией Музея шахмат.

Фестиваль вошел в программу празднования 220-летия со дня рождения первого шахматного мастера России, уроженца села Бисерево Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Петрова.

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