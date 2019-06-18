Аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России может появиться на базе ПсковГУ

18:04, 18 июня 2019, ПАИ

Аналитический центр по развитию технологического предпринимательства в России может появиться на базе Псковского государственного университета. С таким предложением выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на втором заседании рабочей подгруппы «Технологическое предпринимательство» рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Государственного Совета Российской Федерации 18 июня в Москве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников является руководителем данной подгруппы. Открывая совещание, он поблагодарил собравшихся за активную работу и отметил, что после первой встречи уже сформирован комплекс практических предложений, появились 11 новых участников подгруппы.

По словам Михаила Ведерникова, были получены и проанализированы более 30 предложений, которые касаются создания полноценной инфраструктуры технологического предпринимательства в России. «Мы пришли к выводу, что важнейшим недостающим звеном сегодня являются региональные организации, осуществляющие акселерацию стартапов и способные находить перспективные рыночные ниши», — отметил руководитель подгруппы.

Михаил Ведерников рассказал об успешной работе инфраструктуры поддержки техпредпринимательства в Псковской области, примером которого является сотрудничество псковских разработчиков с инвесторами. Результатом этого взаимодействия будет строительство в особой экономической зоне «Моглино» завода по производству автономных модулей жизнеобеспечения. «Однако есть одно существенное «но»— весь процесс от задумки до реализации занял более 10 лет. Далеко не все инновации могут жить так долго», - заметил губернатор. Поэтому, по его мнению, нужно сделать так, чтобы разработчики и заинтересованные компании легче находили друг друга и могли как можно быстрее переходить от замысла к интеграции инновации в рынок. «Сверхзадача — сделать такую платформу и систему государственной поддержки, которая позволит пройти этот путь за год, максимум за два года», — пояснил Михаил Ведерников.

Он также констатировал, что не хватает единой федеральной структуры для координации всего процесса поддержки технологического предпринимательства. Одна из приоритетных задач – создание такого объединения. Глава региона уверен, что технологическое предпринимательство является одним из якорных направлений, которое поможет российской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Такую амбициозную цель поставил президент РФ Владимир Путин. «Более того, возможно, это единственная сфера, которая может достаточно насытить рынок инновациями для нужного рывка», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание на необходимость проведения серьезной аналитической работы и формирования подробной пошаговой программы и дорожной карты, в которых все идеи объединятся в единый документ. Поэтому губернатор Псковской области предложил создать аналитический центр, по аналогии с национальными проектами. «К нему могут быть подключены все опорные вузы страны, каждый из которых имеет свой уникальный опыт в сфере технологического предпринимательства», — считает Михаил Ведерников. В качестве куратора этого процесса, по его мнению, может выступить ПсковГУ.

Сопредседатель рабочей подгруппы, президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик поддержал данную инициативу и сказал, что центр станет «помощником по анализу массива предложений, приведению их в структурированную форму и выработке тактических решений по развитию технологического предпринимательства в России». Остальные члены подгруппы также одобрили предложение Михаила Ведерникова.