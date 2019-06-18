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Общество

В Псковской области мужчина напал на гостя своей тещи

Житель Псковского района получил наказание в виде обязательных работ из-за нападения с ножницами на гостя своей тещи, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Суд установил, что 1 января текущего года этот нетрезвый мужчина был в гостях у матери своей сожительницы. В ходе ссоры с гостями он ударил одного из них ножницами в область шеи. Рана повлекла легкий вред здоровью.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

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