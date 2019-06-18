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Политика

Возможности повышения благополучия псковичей обсудили единороссы в ходе дебатов

Дебаты кандидатов на выдвижение от «Единой России» в депутаты областного Собрания (округ №2) на тему «Благополучие человека» прошли в Пскове 18 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Участники предварительного голосования партии обсудили возможности и ресурсы для решения задачи по повышению качества жизни и благосостояния псковичей. Каждый из них смог высказать свое мнение и ответить на вопросы из зала.

Фото регионального отделения партии «Единая Россия»

По мнению советника генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игоря Максимова, благополучие человека зиждется «на трех китах». «Первый – это достаток, власть должна заниматься тем, чтобы были рабочие места, чтобы человек не думал с утра до вечера, где достать хлеб насущный, а выходил спокойно на работу и зарабатывал деньги для семьи. Второй – комфортная среда - мы хотим ходить по ровным тротуарам и ездить по хорошим дорогам, получать качественные коммунальные услуги. Третья важная вещь – нормальные социальные услуги, образование, доступная медицина. И еще есть одно условие - гражданин должен быть нужен власти», - отметил он.

Он подчеркнул, что намерен и впредь выстраивать с людьми откровенный диалог и полностью готов отстаивать интересы 26 тысяч человек, проживающих в округе. «Это для меня не чужой район», - добавил Игорь Максимов.

Фото регионального отделения партии «Единая Россия»

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов выразил желание активно работать ради благополучия молодых семей. По его словам, уже начаты два больших проекта – это борьба с «наливайками» в многоквартирных домах, мешающими людям спокойно жить, и обустройство детских площадок.

Отвечая на вопрос о возможном законотворчестве, он заявил о необходимости принятия документа, регламентирующего волонтерскую деятельность в регионе. Ее важность, по мнению Андрея Моргунова, нельзя недооценивать, поскольку это и стажировка для молодежи, и путь к оплачиваемой работе.

Следующие дебаты пройдут на тему «Чистая страна» - псковичей пригласили вновь собраться в естественно-математическом лицее №20 (улица Текстильная, 18) 20 июня в 18:30. Также в этот день в 19:30 кандидаты на депутатский мандат проведут встречу с избирателями.

Фото регионального отделения партии «Единая Россия»

День предварительного голосования по довыборам в ПОСД по округу №2 назначен на 23 июня. Отбор кандидатов от «Единой России» организован по первой модели, а это значит, что сделать свой выбор смогут все, кто обладает активным избирательным правом.

30 мая в ходе 33-й сессии областного Собрания было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу №2, Яна Лузина.

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