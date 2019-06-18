Возможности повышения благополучия псковичей обсудили единороссы в ходе дебатов

20:28, 18 июня 2019, ПАИ

Дебаты кандидатов на выдвижение от «Единой России» в депутаты областного Собрания (округ №2) на тему «Благополучие человека» прошли в Пскове 18 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Участники предварительного голосования партии обсудили возможности и ресурсы для решения задачи по повышению качества жизни и благосостояния псковичей. Каждый из них смог высказать свое мнение и ответить на вопросы из зала.

По мнению советника генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игоря Максимова, благополучие человека зиждется «на трех китах». «Первый – это достаток, власть должна заниматься тем, чтобы были рабочие места, чтобы человек не думал с утра до вечера, где достать хлеб насущный, а выходил спокойно на работу и зарабатывал деньги для семьи. Второй – комфортная среда - мы хотим ходить по ровным тротуарам и ездить по хорошим дорогам, получать качественные коммунальные услуги. Третья важная вещь – нормальные социальные услуги, образование, доступная медицина. И еще есть одно условие - гражданин должен быть нужен власти», - отметил он.

Он подчеркнул, что намерен и впредь выстраивать с людьми откровенный диалог и полностью готов отстаивать интересы 26 тысяч человек, проживающих в округе. «Это для меня не чужой район», - добавил Игорь Максимов.

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов выразил желание активно работать ради благополучия молодых семей. По его словам, уже начаты два больших проекта – это борьба с «наливайками» в многоквартирных домах, мешающими людям спокойно жить, и обустройство детских площадок.

Отвечая на вопрос о возможном законотворчестве, он заявил о необходимости принятия документа, регламентирующего волонтерскую деятельность в регионе. Ее важность, по мнению Андрея Моргунова, нельзя недооценивать, поскольку это и стажировка для молодежи, и путь к оплачиваемой работе.

Следующие дебаты пройдут на тему «Чистая страна» - псковичей пригласили вновь собраться в естественно-математическом лицее №20 (улица Текстильная, 18) 20 июня в 18:30. Также в этот день в 19:30 кандидаты на депутатский мандат проведут встречу с избирателями.

День предварительного голосования по довыборам в ПОСД по округу №2 назначен на 23 июня. Отбор кандидатов от «Единой России» организован по первой модели, а это значит, что сделать свой выбор смогут все, кто обладает активным избирательным правом.

30 мая в ходе 33-й сессии областного Собрания было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу №2, Яна Лузина.