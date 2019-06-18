Благоустройство пространства у Молодежного центра обсудили власти Пскова

20:48, 18 июня 2019, ПАИ

Вопрос по благоустройству общественного пространства у Молодежного центра (улица Максима Горького, 15) в Пскове обсудили участники контрольного выезда городских властей на округ № 6. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии, которые организовал, депутат Псковской городской Думы Александр Баев 17 июня, приняли участие и.п главы Пскова Елена Полонская, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, представители контрольного управления администрации Пскова и жители города.

Елена Полонская акцентировала внимание на том, что сначала необходимо установить собственника территории, а уже затем рассмотреть вопрос передачи пространства в собственность Молодежного центра для его дальнейшего благоустройства и возможного строительства спортплощадки.

Председатель городского спорткомитета Александр Гаврилов пояснил, что при организации благоустройство площадки необходимо согласовывать с жильцами близлежащих домов, проводить наружное освещение и спиливать часть деревьев. В итоге участники выезда приняли решение обсудить вопрос по спортивной площадке на земельном комитете гордумы.

У дома № 14/2 на улице Максима Горького Александр Баев указал, что часть дорожного покрытия от этого дома до остановочного комплекса в аварийном состоянии: в период дождей территорию подтапливает.

Николай Баринов отметил, что возьмет эту территорию на контроль, и до конца следующей недели будет выполнен временный ремонт - ямы засыпят асфальтовой крошкой. Елена Полонская поручила в ближайшее время почистить лестницу, ведущую от остановки к дому №14/2, и покрасить перила.

На улице Пароменской жители дома № 20А обратились с просьбой к депутату Александру Баеву с проблемой некачественного выполнения капитального ремонта. Они рассказали, что спустя год после ремонта дома, отвалилась часть карниза у крыши. Парламентарий пояснил, что гарантийный срок капремонта – 5 лет, поэтому подрядчик обязан устранить все недостатки за свой счёт. Подрядчик, выполнявший работы на объекте, заверил, что устранит недочеты до 1 июля 2019 года.

Участники выезда обратили внимание на то, что фасад дома увешан кабельными проводами, что является нарушением и представляет угрозу безопасности для жителей. Елена Полонская подчеркнула, что это грубое нарушение и его необходимо устранить в ближайшее время: все провода должны быть проведены по квартирам в соответствии с техникой пожарной безопасности. Она поручила управляющей компании устранить проблему.

При посещении двора у домов №10 и 12 на улице Коммунальной, жильцы обратились к городским властям с просьбой решить вопрос по безопасности дорожного движения на их дворовой территории. Были рассмотрены такие варианты, как установка шлагбаума, обустройство искусственных неровностей или установка дорожного знака «Жилая зона».

Итоговое решение, отметил Александр Баев, должны принять жильцы многоквартирных домов с обязательным соблюдением кворума, большинством голосов. Затем этот вопрос можно вынести на рассмотрение рабочей группы комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова.

Затем Александр Баев обратился Елене Полонской с просьбой оказать содействие в сносе бесхозной постройки у дома № 8А на улице Петровской, поскольку оно представляет угрозу для здоровья жителей. Она подчеркнула, что необходимо выяснить, кто является собственником данного строения, и только потом направить уведомление о ненадлежащем состоянии объекта и призвать к его демонтажу. Елена Полонская отметила, что необходимо найти и собственников ближайших гаражей, и выяснить, санкционированно ли они установлены. Если выяснится, что строения установлены незаконно, их снесут силами управления городского хозяйства администрации Пскова.