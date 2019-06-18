Правительство России объяснило сведения Росстата о майском росте цен на бензин

22:36, 18 июня 2019, ПАИ

Сведения Росстата о росте цен на бензин в России на 17,5% в мае касаются оптового, биржевого сегмента. Как пишет ТАСС, розничные цены на моторное топливо в России с начала года выросли в среднем на 2,3%, что соответствует условиям соглашения с нефтяниками.

«В связи с противоречивыми трактовками статистических отчета Росстата по динамике цен на бензин поясняем. Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года», - приводит издание данные Правительства.

В кабмине считают, что в настоящее время происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе, поскольку с начала года биржевая цена топлива в России была на 10,4-19,9 тыс. рублей на тонну ниже экспортной альтернативы. «Такая ситуация сложилась в связи с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса и привела к резкому росту доходности мелкого опта и розницы», - отметили в Правительстве.