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Общество

Возможности обучения священников жестовому языку обсудили в Пскове

Фото Псковской епархии

Возможности прохождения обучения священниками, которые работают с глухими людьми, жестовому языку обсудили на семинаре «Организация социального служения на приходе» в Псковской епархии 18 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии, семинар прошел по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Вопрос такого обучения затронула в своем докладе руководитель направления помощи инвалидам синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Вероника Леонтьева. Она уделила особое внимание особенностям взаимодействия с глухими, слепоглухими и слепыми людьми.

Фото Псковской епархии

Также Вероника Леонтьева подробно рассказала о методических материалах по работе с людьми, имеющими инвалидность, разработанных Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Руководитель сектора по развитию социальных проектов синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Наталья Сетянова рассказала о структуре и направлениях работы Отдела. Особое внимание она уделила теме добровольчества и организации службы добровольцев на приходах.

Фото Псковской епархии

В заключении семинара Вероника Леонтьева подняла проблему работы психоневрологических интернатов и призвала оказывать людям, находящихся в ПНИ, постоянное внимание и помощь.

В семинаре приняли участие священнослужители Псковской епархии, представители администрации Псковской области, руководители Центров социального обслуживания Пскова и Псковского района, прихожане храмов города, студенты и преподаватели Псковского государственного университета.

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