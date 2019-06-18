Возможности обучения священников жестовому языку обсудили в Пскове

22:59, 18 июня 2019, ПАИ

Возможности прохождения обучения священниками, которые работают с глухими людьми, жестовому языку обсудили на семинаре «Организация социального служения на приходе» в Псковской епархии 18 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии, семинар прошел по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Вопрос такого обучения затронула в своем докладе руководитель направления помощи инвалидам синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Вероника Леонтьева. Она уделила особое внимание особенностям взаимодействия с глухими, слепоглухими и слепыми людьми.

Также Вероника Леонтьева подробно рассказала о методических материалах по работе с людьми, имеющими инвалидность, разработанных Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Руководитель сектора по развитию социальных проектов синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Наталья Сетянова рассказала о структуре и направлениях работы Отдела. Особое внимание она уделила теме добровольчества и организации службы добровольцев на приходах.

В заключении семинара Вероника Леонтьева подняла проблему работы психоневрологических интернатов и призвала оказывать людям, находящихся в ПНИ, постоянное внимание и помощь.

В семинаре приняли участие священнослужители Псковской епархии, представители администрации Псковской области, руководители Центров социального обслуживания Пскова и Псковского района, прихожане храмов города, студенты и преподаватели Псковского государственного университета.