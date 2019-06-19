Минобороны изменит правила присвоения званий

08:27, 19 июня 2019, ПАИ

Министерство обороны России изменит правила присвоения званий «старший лейтенант», пишет газета «Известия».

Таким образом в ведомстве хотят исключить дискриминацию выпускников гражданских и военных вузов - на сегодняшний день первые ждут получения звания три года, вторые – два. Новые правила разработают до конца 2019 года. Будет установлен единый для выпускников военных училищ и гражданских вузов срок для получения очередного звания: два года.

Эксперты отметили, что именно старшие лейтенанты и капитаны составляют основу российских войск. В материальном плане нет существенной разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом, однако офицеры считают второе звание более почетным.