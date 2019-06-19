0
14:51
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
14:15
Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ
13:29
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем
11:56
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
10:43
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
09:47
Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»
09:15
Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
Еще новости
Общество

Спецназовцы России и Сербии освободили заложников на учении «Славянское братство-2019»

Военнослужащие подразделений специального назначения России и Сербии отработали вопросы скрытного десантирования и освобождения заложников на первом этапе совместного международного учения «Славянское братство-2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

30 военнослужащих специального назначения ВДВ России и 30 спецназовцев Армии Сербии совершили перелет на самолете Ил-76. Скрытное десантирование производилось на удалении от объекта с высоты 2000 метров в районе аэродрома «Ковин» в Сербии. Российские военнослужащие использовали парашютные системы «Арбалет-2», сербские - специальные парашютные системы сербского производства. 

После приземления спецназовцы скрытно выдвинулись к объекту, где по замыслу учений расположилась база вооруженной группы, в которой удерживались заложники. Они осуществили его захват и освободили заложников. 

Заместитель руководителя учения по десантированию с российской стороны полковник Кенес Кужахметов отметил, что в рамках подготовки к основной фазе учений были отрабатаны наиболее сложные элементы, одним из которых является совместное десантирование подразделений специального назначения ВДВ России и Специальной бригады Армии Сербии.

В основной фазе учения, которое состоится с 24 по 25 июня, планируется десантирование более 200 военнослужащих России, Сербии и Белоруссии, а также трех боевых машин десанта БМД-2.

В плановом совместном российско-сербско-белорусском тактическом учении, проводимом в рамках международного военного сотрудничества с 14 по 27 июня, принимают участие более 600 военнослужащих трех стран. В ходе практического этапа планируется провести десантирование личного состава и техники на парашютных системах с дальнейшей отработкой вопросов по блокированию и уничтожения базы незаконных вооруженных формирований и форсированием водных преград.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
19 июня 2019
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ
19 июня 2019
Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем
19 июня 2019
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
19 июня 2019
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
19 июня 2019
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»
19 июня 2019
Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»
Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
19 июня 2019
Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
Возможности обучения священников жестовому языку обсудили в Пскове
18 июня 2019
Возможности обучения священников жестовому языку обсудили в Пскове

Идет загрузка...