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Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
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Общество

Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма

Президент Международного эногастрономического центра, член экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма. Об этом он заявил в беседе с корресподентом газеты «Известия».

В России есть порядка 10–12 регионов, где делают ставку именно на гастротуризм, отметил Гелибтерман. «В остальных интерес скорее декларируют. К таким лидерам, помимо Приморья и Краснодарского края, относятся, в том числе, Бурятия, Псковская, Калининградская, Владимирская и Ярославская области», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что подход от региона к региону может меняться: в частности, «в Пскове делают ставку на серьезные исследовательские экспедиции в глубинку, которые позволили бы выделить продукты и блюда, экспорт которых стоит поддержать».

При этом Леонид Гелибтерман уверен, что развитие таких инициатив возможно только при построении эффективных государственно-частных партнерств (ГЧП). «Другая важная составляющая — это межрегиональные мероприятия для специалистов и энтузиастов, занятых в сфере развития гастрономического туризма в разных регионах, которые позволили бы им знакомиться и обмениваться опытом», - добавил эксперт.

Лонгриды, посвящённые псковской кухне, можно почитать здесь и здесь.

 

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