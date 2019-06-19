Эксперты подсчитали стоимость нарядов для школьных выпускных в 2019 году

09:53, 19 июня 2019, ПАИ

Эксперты подсчитали, во сколько родителям обходятся школьные выпускные балы и наряды детей. Оказалось, что наряд юноши на школьный выпускной обойдется родителям примерно на 400-500 рублей дороже, чем наряд девушки, сообщается в исследовании Superjob. Однако сюда почему-то не включены расходы, которые придётся понести родителям девушек на макияж, причёску и маникюр.

Строгий костюм в честь окончания 9 класса родителям юношей обходится примерно в 8 тысяч 800 рублей. На наряды дочерей россияне потратят около 8 тысяч 400 рублей. 34% родителей мальчиков и 19% родителей девочек сообщили, что не собираются покупать для этого праздника специальный наряд. На организацию выпускного вечера в 9 классах собирают в среднем 5 тысяч 900 рублей.

Родителям выпускников 11 классов придётся потратиться ещё больше. Наряд для юноши обойдётся в среднем в 16 тысяч рублей, наряд девушки — в 15,5 тысяч рублей. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 20% родителей, для дочери — 7%. По сравнению с 2017 годом стоимость наряда выпускника выросла на 400 рублей: два года назад она составляла 11 тысяч 700 рублей, сегодня 12 тысяч 100 рублей.

Сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников составляют около 11 тысяч 400 рублей.