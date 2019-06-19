«Единая Россия» добивается выделения 36 млрд рублей для решения проблем обманутых дольщиков

09:40, 19 июня 2019, ПАИ

Партия «Единая Россия» продолжает работу по решению проблем обманутых дольщиков по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, «Единая Россия» внесла поправки в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части выделения 36 млрд рублей на достройку проблемных домов.

Такое заявление сделал депутат Госдумы, руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Соответствующие изменения Госдума приняла в первом чтении.

Александр Якубовский подчеркнул, что финансирование в размере 36 млрд рублей станет дополнительной поддержкой для регионов в части исполнения поручения главы государства. «Мы приняли поправки, которые позволяют регионам создавать Фонды защиты прав участников долевого строительства. Для их работы по достройке проблемных объектов требовалось дополнительное финансирование, которого зачастую нет в региональных бюджетах. Теперь возможности регионов будут расширены», - уточнил парламентарий.

По его словам, пакет законопроектов «Единой России», одобренных Госдумой, определяет порядок дальнейших действий в отношении объектов долевого строительства. «Сегодня во втором чтении Госдумой были приняты два законопроекта, которые способствуют решению проблемы обманутых дольщиков в части множества застарелых проблем. Очень важно, что первым из законопроектов предусматривается создание единого реестра проблемных объектов, участие в создании которого принимает рабочая группа «Единой России». Он будет размещен в единой информационной системе жилищного строительства», - рассказал Александр Якубовский.

Депутат акцентировал внимание на том, что будет устранена коллизия, связанная с использованием материнского капитала в долевом строительстве. «С принятием законопроекта использование материнского капитала при строительстве с использованием счетов эскроу станет возможным», - пояснил он.

По его словам, будет решена еще одна не менее важная проблема – порядок выплаты компенсации обманутым гражданам. «Ранее люди могли рассчитывать только на несоразмерное стоимости их жилья материальное возмещение, так как оно рассчитывалось на момент заключения договора долевого участия. Теперь компенсация будет выплачиваться исходя из рыночной стоимости аналогичного жилья», - сообщил Александр Якубовский.

Также законопроекты предусматривают возможность дополнительного привлечения средств Фондами защиты прав участников долевого строительства в регионах путем передачи им страховых портфелей. Кроме того, Фонды смогут выступать поручителями застройщиков перед банками, чтобы получить проектное финансирование. «Также дополнительную защиту получат покупатели апартаментов, которые по новым правилам будут защищены наравне с покупателями жилых помещений. Это дополнительно уравняет права дольщиков», - заключил депутат.