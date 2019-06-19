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Общество

Власти Пскова проверили состояние центральных улиц

Представители власти Пскова проверили состояние улиц Советской, Детской, Калинина и Воеводы Шуйского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В контрольном выезде приняли участие и. п. главы города Елена Полонская, ее заместитель Сергей Гаврилов, представители управляющей компании и компании-подрядчика, которая отвечает за уборку данных улиц.

На улице Калинина проверяющие выявили частично не скошенные газоны и грязный тротуар. На фасаде дома № 1/3 местами обвалилась штукатурка. Недочеты поручено ликвидировать в кратчайшие сроки.

Аналогичные нарекания у проверяющих были к содержанию остальных улиц. Представителям подрядчика указали на неудовлетворительное состояние территорий, прилегающих к зданиям областного колледжа искусств и детско-юношеской спортивной школы «Ника», расположенных на улице Воеводы Шуйского.

Елена Полонская заметила, что подобные контрольные выезды проводятся регулярно, и это связано не только с подготовкой к Международным Ганзейским дням, которые пройдут с 28 по 30 июня. Она напомнила, что по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова усилена работа по уборке улиц областного центра.

В муниципалитете заверили, что такая работа продолжится и после Ганзы, потому что город должен быть чистым в любое время года.

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