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Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

В России единый и основной государственный экзамены могут стать индивидуальными. Соответствующее решение приняло правительство, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства федеральному собранию о политике в сфере образования.

В частности, в докладе отмечается, что ЕГЭ и ОГЭ планируется перевести в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.

По мнению авторов инициативы, новые правила помогут решить проблему со списыванием, а также уменьшат число тех, кто критикует ЕГЭ и ОГЭ. На данный момент единый и основной государственный экзамены школьники сдают письменно на бланке. После этого работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

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