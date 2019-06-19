ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

11:00, 19 июня 2019, ПАИ

В России единый и основной государственный экзамены могут стать индивидуальными. Соответствующее решение приняло правительство, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства федеральному собранию о политике в сфере образования.

В частности, в докладе отмечается, что ЕГЭ и ОГЭ планируется перевести в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.

По мнению авторов инициативы, новые правила помогут решить проблему со списыванием, а также уменьшат число тех, кто критикует ЕГЭ и ОГЭ. На данный момент единый и основной государственный экзамены школьники сдают письменно на бланке. После этого работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.