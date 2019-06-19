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Общество

Приобрести путевку в Вярску предложат гостям Ганзы в Пскове

Расслабляющая ванна-джакузи с минеральной водой в водном парке Вярска. Фото: Центр курортного лечения Вярска

Эстонский курорт Вярска делает предложение гостям Ганзейских дней в Пскове с 27 по 30 июня. Шведский стол на завтрак и ужин, размещение в гостинице, неограниченное пользование водным центром и банями, утреннее плавание и спорт-зал - неужели такой отдых в Эстонии возможно приобрести на двоих всего за 4990 рублей? Да, возможно!

И речь идёт вовсе не об аскетическом походе под открытым небом, а о самом настоящем спа-отдыхе на двоих, где всё необходимое включено. Никаких скрытых расходов на дополнительный ужин в ресторане или хитрых ограничений на пользование водным центром. И это еще не всё. Если с вами дети младше 5 лет, то они отдыхают с родителями совершенно бесплатно.

Всё, что вы должны сделать для приобретения отдыха по супер-скидке - найти палатку курортного центра Вярска на Ганзейских днях в Пскове с 27 по 30 июня. Там вы сможете купить путёвку «Отдых на двоих» за 4990 рублей, вместо обычных 6660 рублей.

Как, когда и с кем использовать «Отдых на двоих» за 4990 рублей, вы сможете решить позже. Нет ограничений на дни недели или месяцы. Предложение действует до конца года - вы можете махнуть на отдых прямо с ганзейской ярмарки (при наличии свободных мест), сделать подарок любимой на летний отпуск, забронировать номер на осенние каникулы или декабрьские выходные. 

Специальное выставочное предложение «Отдых на двоих» можно приобрести только с 27 по 30 июня на ганзейской ярмарке в Пскове. Позже приобрести такую путёвку за эту же цену не будет возможности. Дополнительную информацию можно прочитать здесь.

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