Мальской велофестиваль пройдёт в Печорском районе с 21 по 23 июня

12:29, 19 июня 2019, ПАИ

С 21 по 23 июня в Печорском районе пройдет традиционный Мальской велофестиваль, участниками которого станут порядка 300 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

22 июня в рамках Чемпионата Псковской области по велоспорту взрослые велосипедисты преодолеют одну из трёх дистанций в дисциплине кросс-кантри вокруг Изборско-Мальской долины на выбор. Это может быть 21 км с живописными видами, 36 км с подъёмами и спусками, либо 56 км, в состав которых входит дорога общего пользования.

«Для составления трасс были выбраны самые лучшие участки окрестностей. Участникам придется преодолеть и грунтовые дороги, и заболоченную местность, есть места со старой брусчаткой», — подчеркнули организаторы.

Состязания вошли в официальный календарь федерации велоспорта Псковской области, поэтому по их итогам участники могут претендовать на спортивное звание «Кандидат в мастера спорта».

Детские соревнования по кросс-кантри пройдут на трассе в 6 км. Ребята 2002 года рождения и младше стартуют со взрослыми из Изборска, затем они поедут на базу отдыха «Мальская долина». Чтобы маленькие велосипедисты не растерялись, их трасса будет выделена специальными конусами.

«Массовый старт велосипедистов привлекает внимание туристов, которые находятся в Изборске. В прошлом году многие собрались посмотреть на это зрелище», — отметили организаторы.

23 июня гостей «Мальской долины» ожидает зрелищный маунтинбайк даунхил «Trialrace 17». На холмах долины устроены три трассы с перепадом высоты в 70 метров. Участники должны пройти каждую из них на время, после чего их результаты будут суммироваться. Так будет определён победитель.

Лучшие получат грамоты, медали и кубки. Маленькие участники получат сертификаты на посещение веревочного парка в «Мальской долине».

Регистрация на соревнования продолжается. Записаться на старт можно будет и в день гонки. Каждый участник обязан проходить все трассы в шлеме, который закрывает шею.