Собираемость взносов по капремонту в Псковской области составляет 78 процентов

12:27, 19 июня 2019, ПАИ

В Псковской области собираемость взносов по капремонту составила порядка 78%. В целом по России собираемость достигаент показателей в 90%. Об этом сообщил и. о. генерального директора фонда капитального строительства региона Виктор Иващенко на круглом столе 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Иващенко отметил, что в Псковской области долг по взносам по капремонту составляет 0,5 млрд рублей. Он сообщил, что фонд ведёт активную работу для того, чтобы собрать долги. «Порядка 7-8 млн рублей собираем. Представьте, сколько лет надо потратить, чтобы собрать все долги», - сказал глава фонда.

Виктор Иващенко также отметил, что программа капремонта рассчитана до 2043 года. «Все проблемы, которые накопились в 2016-2018 годы, вылезают в этом году. Переход на специальные счета обусловлен проблемой недоверия фонду. На мой взгляд, спецсчета — дискуссионный вопрос», - отметил он.

Виктор Иващенко также сказал, что в регионе может увеличиться плата за квадратный метр. «Хотим или не хотим, но мы будем рассматривать вопрос по увеличению платы за квадратный метр», - сказал он и подчеркнул, что нужно принимать в счет инфляцию, которая влияет на ценообразование при производстве капремонта.

Также в ходе круглого стола обсуждался вопрос о специальных счетах. «Спецсчета хороши в тех домах, которые не требуют моментального и дорогостоящего ремонта», - заявил директор управляющей компании «Микрорайон №2» Пскова Дмитрий Гусаков.

Виктор Иващенко пояснил, что сейчас в регионе 538 спецсчетов, из них 90 находятся в фонде капремонта, остальные сосредоточены в управляющих компаниях.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская отметила, что новую тенденцию по открытию спецсчетов в новых многоквартирных домах породили сами чиновники. «Первая проблема — срыв планов капремонта, когда дом «сдвигают» на мифическую дату. Вторая — качество проводимого капремонта, когда подрядчики не несли ответственности за ненадлежащий ремонт, а фирмы, после ремонта, разваливались, забирая деньги», - сказала она.